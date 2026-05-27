Gran preocupación por delicada predicción de Latife Soto que se estaría cumpliendo: el primer indicio habría ocurrido este martes

Latife Soto se refirió a una delicada situación que se vivió recientemente en una transmisión en vivo del matinal «Tu Día» de Canal 13. En este sentido, la tarotista indicó que este hecho estaría relacionado con una predicción que hizo a fines del año pasado.

La brujita habló de una agresión que sufrió Rodrigo Pérez, notero del espacio, quien fue perseguido y tuvo que enfrentar a un sujeto que lo estuvo siguiendo en un despacho.

Esto ocurrió en unos rucos en San Bernardo, los que se encontraba cerca de un colegio. Instancia, en la que el equipo del matinal de Canal 13 empezó a recibir piedrazos por un grupo de individuos.

De este modo, el periodista y el resto del equipo tuvieron que salir arrancando, ya que uno de los sujeto los siguió para intentar agredirlos.

En este sentido, en la emisión se vio la preocupación de parte de Priscilla Vargas y José Luis Repenning, quienes estaban en el estudio. De hecho, se escuchaba que saliera de ahí y que no se preocupara del relato.

Y a pesar de que arrancaron, el hombre alcanzó al periodista, quien se tuvo que defender. De este modo, se puede ver que empezaron a forcejear. Sin embargo, posteriormente sacaron la imagen de pantalla.

Luego, el comunicador indicó que se encontraban bien y que tuvieron que reducir al atacante.

La predicción de Latife Soto que se estaría cumpliendo

Frente a esto, la guía espiritual aseguró en redes que a fines del año pasado ya le había advertido a los periodista que trabajan en la calle que deben cuidarse.

En este sentido, resulta importante recordar que en una de las últimas transmisiones de 2025, Latife Soto indicó: «Un periodista muy conocido en nuestro país va a tener un ataque tipo atentado o asalto. Tienen que cuidarse cuando anden haciendo las notas, porque la gente va a estar violenta».

«Toda la gente que está reportando, cuídense, protéjanse, no expongan tanto. La gente está media agresiva y media loquita», añadió en dicha oportunidad.

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