Tío Rene recibió a «Vamo a Calmarno» en su casa y emocionó tras revelar cómo cambió su vida: «El señor me dio me dio una tercera oportunidad»

Recientemente, el famoso Tío Rene le abrió las puertas de su casa La Pintana a nuestros cabros de «Vamo a Calmarno» en el marco de su proyecto «Conociendo la casa de los famosos».

En esta oportunidad, el popular personaje de internet entregó detalles de su vida personal. Por ejemplo, indicó que hace años que está alejado de la «pasta».

«El señor me dio me dio una tercera oportunidad», aseguró Rene Puente.

Además, recordó que su vida en Coquimbo era caótica. En dicho periodo trabajaba vendiendo pinos aromatizantes para autos en la calle.

«Yo llegaba de vender de vender mis pinos y me compraba 10 lucas de fumada y 20 lucas de churrasco», señaló el Tío Rene.

En tanto, aseguró que ahora está rodeado de gente que lo quiere, como su manager el Dr, Maki Gero y su gran amigo Diego González. Además, no escondió el cariño que le tiene a los hijos de Maki.

De este modo, aseguró que ora todos los días y que le da las gracias a Dios.

En este episodio del proyecto de VAC, Diego González también mostró su pieza, donde guarda importantes tesoros relacionados con su éxito actual. Por ejemplo, trofeos de realities y premios de influencer.

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