Restricción vehicular en la Región Metropolitana: estos vehículos no pueden circular este jueves 28 de mayo

¡Atención RadioActivos! A partir del 1 de mayo está en vigencia la restricción vehicular en la Región Metropolitana. La medida busca cuidar la calidad del aire, por lo que múltiples vehículos no pueden circular en la capital dependiendo del último número de su patente.

Esta es una iniciativa es parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente y rige en meses de invierno y otoño que es cuando más empeora la calidad del aire.

La medida rige entre lunes y viernes, excepto feriados. Mientras que el horario es de 07:30 a 21:00 horas.

Esta es la restricción vehicular de este jueves 28 de mayo

Los vehículos que no pueden circular en la capital durante este 28 de mayo son los que tienen patentes finalizadas en alguno de estos números:

Automóviles que son catalíticos, inscritos previo al 1 de septiembre de 2011: 4 o 5.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 8, 9, 0 o 1

Motocicletas previas al 2002: 8, 9, 0 o 1

Motocicletas inscritas del 2002 a septiembre de 2010: 4 o 5.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 8, 9, 0 o 1

Transporte de carga que no tienen sello verde: 8, 9, 0 o 1

Vale señalar que en caso de las autoridades declaren alerta, preemergencia, o emergencia ambiental se podrían sumar más dígitos a la restricción vehicular.

Por otro lado, cabe destacar que la restricción vehicular rige en toda la provincia de Santiago, incluyendo a las comunas Puente Alto y San Bernardo.

En tanto, los vehículos sin sello verde tienen prohibido transitar por el anillo de Américo Vespucio, sin importar el último número de su placa.

De esta manera, la recomendación es que los conductores estén atentos a la restricción vehicular para cuidar el aire de la contaminación y evitar multas. Las sanciones por incumplir la normativa se encuentran entre 1 y 1.5 UTM. Esto equivale a aproximadamente desde $70 mil hasta $90 mil.

Para conocer más información sobre esta medida que finaliza el 31 de agosto, se puede revisar el sitio web del Gobierno.

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