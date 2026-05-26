Restricción vehicular en la Región Metropolitana: revisa los vehículos que no pueden circular este miércoles 27 de mayo

El 1 de mayo empezó a regir la restricción vehicular en Santiago. Medida que busca cuidar el aire de la contaminación, por lo que diversos automóviles no puedan circular en la capital durante dicho día.

Vale señalar que la iniciativa se aplica en meses de otoño e invierno, que es cuando se ve más afectada la calidad del aire. Asimismo, forma parte del Plan de Gestión de Episodios Críticos del Ministerio del Medio Ambiente.

El horario de la restricción vehicular es de 07:30 hasta 21:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

La restricción vehicular de este miércoles

Los vehículos que tienen restricción vehicular este miércoles 27 de mayo son los que tienen patentes finalizadas en estos dígitos:

Automóviles catalíticos inscritos previo al 1 de septiembre del 2011: 2 – 3.

Automóviles no catalíticos sin sello verde: 4 – 5 – 6 – 7.

Motocicletas previas al 2002: 4 – 5 – 6 – 7.

Motocicletas inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010: 2 – 3.

Buses de pasajeros que no tienen sello verde: 4 – 5 – 6 – 7.

Transporte de carga que no tienen sello verde: 4 – 5 – 6 – 7.

Es importante mencionar que si es que se declara alerta, preemergencia, o emergencia ambiental se podrían sumar más números a la restricción vehicular del día.

En tanto, es importante mencionar que la medida rige en toda la provincia de Santiago y se incluyen las comunas de Puente Alto y San Bernardo.

Mientras que los vehículos que no tienen sello verde, no pueden circular en el anillo de Américo Vespucio, sin importar los números de sus patentes.

De este modo, es importante que la gente esté pendiente a la restricción vehicular para cuidar la calidad del aire y evitar recibir una multa. Las sanciones fluctúan entre 1 y 1.5 UTM. Esto se traduce en cerca de $70 mil y $90 mil.

Para acceder a más información con respecto a la medida se puede revisar la página web del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

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