Marcelo Lagos lanza preocupantes advertencias para dos zonas de Chile tras fuerte sismo en el norte: «No es asustar, es historia»

En la tarde de este lunes 25 de mayo, se registró un intenso temblor en la zona norte del país. Este tuvo una magnitud de 6,9 y se desarrolló en la zona de Calama.

Frente a esto, el geógrafo Marcelo Lagos estuvo presente en el matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana». Instancia, en la cual se refirió al reciente sismo.

En este sentido, el especialista fue consultado sobre la posibilidad de que se desarrollen terremotos en Chile. Frente a esto, aseguró que no se pueden predecir. Sin embargo, indicó que hay dos zonas que deberían prestar especial atención.

El preocupante aviso de Marcelo Lagos

De acuerdo a lo mencionado por el geógrafo, la primera zona es de Iquique a Mejillones. «Hay evidencia que hay un acoplamiento importante. Ciertamente, la ciencia mira con atención esta zona, incluso hasta Taltal. Es una zona que está cargada. Y eso no es asustar, eso es historia, es dato, son cálculos», indicó.

En tanto, con respecto al otro sector, Marcelo Lagos señaló: «Y luego, la costa de Atacama: Chañaral, Caldera, Huasco… es una zona que no ha tenido un gran terremoto desde noviembre de 1922, ya ha pasado más de un siglo y tiene un presupuesto energético que podría ser liberado».

Vale señalar que especialista indicó que «la amenaza sísmica es permanente (…). Esta zona está cargada, podría ser señal, pero hoy los terremotos no se pueden predecir».

Posteriormente, Marcelo Lagos fue consultado sobre la posibilidad de terremotos en la Región Metropolitana. En este sentido, señaló que «un escenario altamente probable es la zona central de Chile, específicamente entre Los Vilos y Pichilemu, donde está casi todo. Eso sería un terremoto político, de daños».

También te podría interesar leer en RadioActiva: «Oleaje salvaje» Latife Soto enciende las alarmas tras predecir fuerte temblor en Chile y lanza preocupante advertencia

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google