Conmoción por la muerte de conocido influencer chileno: «Su partida deja en nosotros un profundo dolor»

Durante esta semana se dio a conocer una lamentable noticia. Resulta que se confirmó la muerte de un joven influencer chileno.

Se trata ni más ni menos que de Damián Ramírez Vargas (@damiaan.ps). El influencer tenía 21 años y a través de redes sociales hablaba de política y sumaba miles de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.

Vale señalar que el joven se encontraba estudiando Derecho en la Universidad de La Frontera.

Conmoción por muerte de joven tiktoker

Desde el centro de alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales se compartió un sentido mensaje en redes sociales. De este modo, le dedicaron una sentidas palabras al joven.

«Damián fue integrante de nuestro equipo, destacando su disposición y compañerismo, participando desde un principio con motivación y dedicación», se indica en el texto.

«Su partida deja en nosotros un profundo dolor, sin embargo, sabemos que su huella quedará impregnada en todos los rincones de nuestra universidad, así como también en cada una de las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado», añadieron.

Además, le dedicaron palabras a los cercanos de Damián Ramírez Vargas: «En este difícil momento, expresamos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos con afecto y respeto a su familia, amigos, compañeros y seres queridos, deseando consuelo ante tan dolorosa pérdida».

Por otro lado, es importante señalar que el joven formaba parte de la Juventud Socialista de Chile. De este modo, desde la organización también compartieron un post para despedirlo.

«Desde la Dirección Nacional reconocemos en Damián a ese militante imprescindible que puso su tiempo, cariño y solidaridad en la construcción de organización», indica la publicación.

Vale señalar que los últimos videos del joven en TikTok se han llenado de mensajes de parte de sus seguidores que lamentan su partida.

«No lo puedo creer, lo admirada con toda el alma»; «no puedo creerlo, lo sigo desde la pandemia y amaba su contenido»; «Te extrañaremos Damian», son algunos de los comentarios que le han dejado.

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