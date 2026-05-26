Había funado a Rosinelli y se encontraron por primera vez cara a cara: esto fue lo que pasó

Danilo 21 fue el más reciente invitado del Carpool de «Vamo a Calmarno». Espacio de entrevistas en el cual Rosinelli y Jaime Proox recorren las calles de santiago junto a figuras del espectáculo, música y televisión.

Y en este nuevo capítulo, el creador de contenido que hace poco llegó a Mega estaba hablando de sus inicios en televisión en el programa «Que te lo digo», cuando Rosinelli le recordó que en una ocasión lo funó.

Danilo 21 había funado a Rosinelli y se encontraron por primera vez

Luego del comentario de Rosinelli, Danilo 21 le respondió con humor. «Verdad que yo te funé una vez, pero eso te pasa a ti por ser palabrudo con las regiones», le señaló.

«Igual que Vasco. Te estabas riendo del norte. Yo me acuerdo», añadió. En tanto, el locutor de RadioActiva señaló: «Un error lo comete cualquiera».

De este modo, todo quedó como una anécdota y el tema no pasó a mayores. De hecho, ambos se lo tomaron con humor la antigua polémica.

Vale señalar que la polémica se remonta a inicios de 2025 cuando el locutor emitió un comentado comentario sobre un festival del país. Motivo por el cual posteriormente pidió disculpas públicas.

Los nuevos proyectos del creador de contenido en TV

Por otro lado, en esta oportunidad, Danilo 21 habló de diversos temas. Por ejemplo, de su salida de CHV y posterior llegada a Mega.

«Yo me fui de Primer Plano porque ya sabía que en breve me tenía que ir a Mega», reconoció. Además, señaló: «Me fui antes que el barco se hundiera».

En este sentido, entregó algunos detalles de lo que viene en el canal ubicado en Vicuña Mackenna. «Ahora nos vamos a Mega con el proyecto 360 con los creadores de contenidos», indicó el creador de contenido.

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