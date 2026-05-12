«Oleaje salvaje» Latife Soto enciende las alarmas tras predecir fuerte temblor en Chile y lanza preocupante advertencia

La popular tarotista nacional, Latife Soto volvió a encender las alarmas con nuevas predicciones para el futuro en Chile.

En el programa «La Hora de Jugar» de Mega, la guía espiritual se refirió a diversos temas de relevancia para el país. Incluso, abordó la posibilidad de que se desarrolle un temblor de alta intensidad.

Latife Soto predice posible temblor y hace advertencia a televidentes

En esta oportunidad, Latife Soto lanzó sus cartas y luego de verlas lanzó un presagio que ha generado preocupación. «Esto está anunciando un sismo un poquito más fuerte», indicó.

Frente a esto, Francisco ‘Chapu’ Puelles le consultó: «¿Dónde se podría producir un evento fuerte en Chile o en el mundo?».

«Yo veo, por las cartitas, (que) el norte y el sur están muy expuestos a movimientos sísmicos», respondió Latife Soto.

Posteriormente, la guía espiritual sorprendió al referirse a otros países. «Por las otras cartitas yo veo China, me llega México y Perú. El de Perú va ser fuerte y va a golpear al norte de Chile», agregó.

Frente a esto, el otro conductor de «La Hora de Jugar», Joaquín Méndez le consultó si es que estos movimientos podrían generar alerta en las zonas costeros.

«Viene mucho sismo que va a ser en el mar y eso va a provocar oleaje salvaje. Ahí es donde tienen que cuidarse los pescadores, no exponerse. Ellos saben mucho, conocen el mar», señaló Latife Soto.

Además, la tarotista también aprovechó de hacer una advertencia. «Hoy día la naturaleza está teniendo otro comportamiento. Entonces, tienen que tomar sus resguardos. Si hay oleaje salvaje no se acerquen a las orillas», expresó.

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