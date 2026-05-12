Hace algunos días se despidió de CHV y ya se sumó a Mega: se encontró con Neme y vivió chascarro que involucra a JC Rodríguez

Luego de su polémica salida de chilevisión, Danilo 21 aterrizó en Mega. Este lunes llegó a las dependencias y a través de sus redes sociales mostró una parte de la jornada.

En su visita al canal, el influencer se encontró a José Antonio Neme, quien estaba en su programa radial y que al verlo lo invitó al estudio.

La llegada de Danilo 21 en Mega

«Entra, Danilo, este es un programa muy entretenido», le indicó José Antonio Neme al influencer mientras estaba al aire.

Además, para presentarlo indicó: «Nos acaba de llegar a ver un amigo, farandulero de tomo y lomo, pero también es un hombre con el cual uno puede conversar distintos temas».

En esta oportunidad, José Antonio Neme le consultó: «¿En qué andas por acá?». Frente a esto, Danilo 21 le indicó entre risas: «Ando visitando…».

Posteriormente, el influencer dio a conocer un chascarro que sufrió. «Tengo una estupidez para contarles. Este era mi primer día y se me dio vuelta un café, manché todo el ascensor, casi mancho a Julio (César Rodríguez), también», indicó.

En este contexto, José Antonio Neme le entregó unas palabras para que se calmara. «Pero eso es buena suerte», expresó.

En tanto, Danilo 21 bromeó con la situación. «Estoy hediondo a leche», señaló, lo que generó carcajadas en el estudio.

Luego, tras ser consultado por su experiencia en el nuevo canal, indicó: «Mi mamá me dijo que me iba a tener que comprar ropa y me fui a comprar … y la manché el primer día».

Posteriormente, Danilo 21 y José Antonio Neme siguieron con la conversación. Incluso recordaron la visita de las las candidatas al certamen Miss Universo Chile a Mega. Instancia, en al que estuvo presente Catalina Vallejos.

Además, en esta oportunidad el tiktoker también se encontró con Ignacia Michelson.

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