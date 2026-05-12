«Agarraba nalga, metía el dedo por aquí, era sadiquito»: Chama Méndez acusa comportamientos inapropiados de popular figura de la TV
La exparticipante del reality "Tierra Brava" reveló incómodas situaciones que vivió con un compañero de encierro.
Recientemente, la exparticipante del reality «Tierra Brava», Alexandra «Chama» Méndez recordó su paso por el espacio y criticó a Miguelito por comportamientos inapropiados.
Recordemos que la participación del personaje de «Detrás del Muro» generó gran polémica por algunas situaciones. Por ejemplo, le robó un beso a Fran Undurraga y se metia a camas de algunas participantes.
Todas estas cosas no pasaron desapercibidas en sus compañeros y televidentes. Y recientemente, Chama se refirió al tema y acusó a Miguelito de hacerse la víctima.
Chama acusa a Miguelito de hacerse la «víctima»
En el podcast «Juzgamos y nos funamos» de Danilo 21, la venezolana indicó haciendo referencia a Miguelito que «no estoy de acuerdo en que los realities metan a personas que se hagan las víctimas por tener una condición».
«Con Miguelito me pasaba que agarraba nalga, jodía, metía el dedo por aquí, era sadiquito», añadió Chama.
En este sentido, expresó: «Se la daba de niño y creía que era un niño, un niño de 40 años, entonces ahí tú decías: ‘Pero a mí tú no me estés tocando’».
De acuerdo a la exparticipante de Tierra Brava todas estas situaciones hicieron que se le acabara la paciencia. Incluso, en una oportunidad fue muy criticada por un insulto que le lanzó.
«Sin querer se me salió este ‘enano de mierda’ y no es por denigrar a esas personas que tienen esa condición, pero obviamente, una persona que te está agarrando la nalga, que te está jodiendo y, obviamente, sí lo dije porque me jodía que me agarrara la nalga (…) y se creyera niño», expresó.
«Hay un momento en que tú también tienes que poner un límite. Esas personas dándoselas de víctimas, víctimas nada», añadió.
«Lo dije porque en un momento él ya me tenía harta. Yo decía: ‘Dios mío, pero a esta persona no se le da un pare’. ¿Él te toca nalga, porque es así, porque se cree niño, porque mide 1.50, tiene derecho a tocar nalga, mete mano?, no», finalizó.
