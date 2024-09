«Me retiro de esta competencia»: Gran Hermano Chile revela el motivo de la renuncia de Chama

Durante la jornada de este martes, Alexandra Méndez, más conocida como «Chama» renunció a Gran Hermano Chile, lo que generó gran sorpresa.

Cabe destacar que la venezolana abandonó el espacio sin entregar explicaciones ni despedirse del resto de participantes del espacio, por lo que había gran incertidumbre con respecto a su determinación.

¿Por qué Chama renunció a Gran Hermano Chile?

De todas formas, posteriormente desde la producción entregaron detalles sobre la situación. En este sentido, dieron a conocer que la decisión de Chama ocurrió después de la fuerte polémica que tuvo con Angélica Sepúlveda hace algunos días.

Vale señalar que la discusión surgió a raíz de un plato sucio. Además, en esta instancia Méndez le habría rociado spray en los ojos. Por otro lado, Manuel le lanzó diversos improperios a «La Fierecilla de Yungay».

Luego del fuerte conflicto, se tomó la determinación de sancionar a Chama, al italiano y Angélica Sepúlveda. De este modo, los tres fueron mandados a placa de eliminación de manera directa.

Sin embargo, esta medida no dejó conforme a Alexandra Méndez, quien habría pedido que se retirara, lo que no fue aceptado por Gran Hermano, según informó CHV.

«Me duele increíblemente que me pongan una sanción del cual no es así», indicó Chama. Además, también señaló: «Sé cuando tengo la razón y sé cuando no la tengo».

«Aquí, en este momento, yo no tengo ninguna culpa de nada», agregó.

Además, para finalizar, Alexandra Méndez expresó: «Yo me retiro de esta competencia».

Es importante señalar que la renuncia de Chama generó gran pena en Manuel Napoli y Michelle Carvalho, quienes los demostraron en pantalla.

Por otro lado, cabe destacar que la venezolana es la cuarta participante que abandona el reality de CHV de manera voluntaria. Recordemos que anteriormente renunciaron Sebastián Ramírez, Iván Cabrera e Íñigo López.

