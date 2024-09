«Te he extrañado mucho»: Daniel Fuenzalida comparte sentido mensaje a un año de la partida de su padre

Durante la mañana de este 4 de septiembre, nuestro querido locutor, Daniel Fuenzalida compartió unas sentidas palabras debido a que ya pasó un año de la partida de su padre, Patricio.

Recordemos que el año pasado, el locutor de Central RadioActiva comunicó la lamentable noticia a través de sus redes sociales.

«Mi viejo lindo, mi papito querido, solo puedo agradecerte en este día en que vuelas al encuentro con la mamá. Cuantas batallas juntos, solo decirte lo mucho que te amo, lo agradecido que estoy de ti», indicó Daniel Fuenzalida en dicha instancia.

Las palabras de Daniel Fuenzalida

A un año del fallecimiento de su padre, Daniel Fuenzalida utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje.

«Hace un año una parte de mí se apagó, te fuiste sin avisar y de repente», partió escribiendo el popular animador.

«Ha sido un año que te he extrañado mucho papito, sobre todo para contarte lo bien que estoy, lo contento. Todo lo que me ha pasado este año me gustaría contártelo, pero a veces pienso, ¿para qué? Si tú junto a la mamá han hecho todo para que ocurra lo que está pasando», agregó Daniel Fuenzalida.

Además, el reconocido comunicador expresó: «Desde donde estés me sigues apoyando una y otra vez. No tengo palabras ni sentimientos para agradecer, solo mi compromiso que jamás te olvidaré y que tú estás viviendo en mí».

En tanto, para finalizar, Daniel Fuenzalida señaló: «Gracias papá por tanto. Incluso en tu partida hace un año desde el lugar que estés lo sigues haciendo, te amo…(1941-2023).

Cabe destacar que tras compartir esta publicación en su cuenta de Instagram, el locutor de RadioActiva y conductor de Ahora Caigo recibió múltiples mensajes de apoyo.

También te puede interesar: Se acerca un nuevo cambio de hora en Chile: revisa cuándo es y lo que se deberá hacer con los relojes