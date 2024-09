¡Remezón en Gran Hermano Chile!: El reality de CHV sufre una nueva renuncia

Recientemente, se dio a conocer una impactante noticia relacionada con Gran Hermano Chile. Resulta que una polémica participante tomó la decisión de renunciar al espacio. Hablamos de Alexandra ‘Chama’ Méndez.

Cabe destacar que esta no es la primera renuncia que sufre el espacio de CHV. De hecho, la última fue por parte de Íñigo López, quien tomó la decisión por salud mental.

Es importante señalar que la salida de Chama de Gran Hermano Chile fue confirmada por el mismo canal a través de su cuenta de Instagram.

«¡TOMÓ SU DECISIÓN! Tras un mes y medio de encierro, Chama abandonó la casa de #GranHermanoCHV de forma voluntaria», indicaron desde CHV.

Cabe destacar que según consignó Radio Corazón, Chama abandonó el encierro sin despedirse de sus compañeros.

Es importante señalar que se espera que durante el capítulo de Gran Hermano que se emitirá esta noche se conozcan más detalles al respecto.

La reciente polémica que protagonizó Chama al interior de Gran Hermano Chile

Recientemente, Alexandra Méndez protagonizó un fuerte conflicto junto a Manuel Napoli y Angélica Sepúlveda. De este modo, los tres pasaron a placa sin tener posibilidades de salvarse.

Debido a esto, en el más reciente capítulo de Gran Hermano Chile, Chama asistió al confesionario para quejarse. Instancia en la que señaló que quería renunciar al programa de telerrealidad. Sin embargo, esto significaría que perdiera gran parte de su sueldo, lo que la tenía molesta.

«Al menos valórame y dame el dinero. Sabes que lo necesito, y estoy aquí porque necesito mi dinero, mi platita», indicó.

En este sentido, Chama agregó: «Vengo de otro país a trabajar, necesito mi dinerito. Págame, dime ‘renuncia, ándate a la mierda, pero aquí está tu plata’. Pero no, me dices, ‘toma la mitad’. De verdad, tengo dos meses aquí y solamente me vas a pagar uno solo».