«Es adicto al tramadol (…) estaría inubicable»: Impacto por preocupante acusación contra figura de la televisión chilena

En la jornada de este lunes, en el programa de farándula «Que te lo digo», el conductor Sergio Rojas lanzó una potente acusación que involucra a una importante figura de la TV.

En concreto el periodista indicó que Julián Elfenbein enfrentaría una supuesta adicción al tramadol. Situación que lo estaría afectando en el ámbito laboral.

Sergio Rojas indicó que esta situación estaría afectando a su situación laboral. Incluso, mencionó que habría influido en que llegara a Contigo en la Mañana de Chilevisión.

Las palabras de Sergio Rojas sobre Julián Elfenbein

El periodista de farándula indicó que «la productora del matinal lo comenzó a llamar y Julián Elfenbein dejó de contestar el celular. Cayendo en una suerte de desconexión laboral y todo indicaría o lo que sus empleadores pensarían es que él habría caído víctima de esta sustancia. Él asume que es adicto al tramadol».

Según Sergio Rojas, el popular rostro de CHV tomaría este medicamento debido a problemas físicos y también para «otro tipos de dolores».

Asimismo, indicó que «Julián estaría inubicable, por eso a última suben al señor (Roberto) Cox quien ni siquiera estaba pensado en asumir este rol tan importante».

En esta misma oportunidad, Sergio Rojas se refirió a una situación que se remonta a años atrás en las grabaciones de Primer Plano. Instancia, en la cual Pamela Díaz le habría entregado inesperada revelación.

«Pamela Díaz nos contó que había una distancia con Julián es que él en todas la pausas fcomerciales desaparecía, no compartía con el resto del equipo y que se iba al baño de manera misteriosa, lo que señalaban es que por este dolor y adicción es que él tomaba este tranquilizante para volver en mejores condiciones», aseguró el periodista.

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