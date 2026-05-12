Julio César Rodríguez revela por primera vez cuál fue su ruptura más dolorosa: «Yo la amaba mucho»

Recientemente, Julio César Rodríguez realizó una revelación que generó gran revuelo en el mundo del espectáculo. Resulta que el querido comunicador dio a conocer desconocidos detalles de su vida amorosa.

Esto ocurrió en el lanzamiento oficial del nuevo reality de Mega «Volverías con tu ex? 2». Instancia, en la cual JC dio a conocer que la ruptura amorosa que más lo ha golpeado.

Julio César Rodríguez revela el quiebre que más le ha dolido

En concreto, el periodista dio a conocer que la ruptura que más le ha dolido en sus 56 años fue la de Claudia Arnello, quien es madre de Julieta.

De este modo, Julio César Rodríguez expresó: «Mi separación con la Claudia fue la que más me dolió porque la Julieta estaba muy chiquitita. Yo la amaba mucho, entonces me quedé muy enamorado».

En este sentido, el comunicador confesó: «En mis otras relaciones como que yo estaba de salida, sabía que me iban a patear, pero en esta no».

Y luego de hacer esta desconocida revelación, JC Rodríguez lanzó una sincera reflexión relacionada con los vínculos amorosos.

«Igual siento que las relaciones de amor no son eternas, ojalá duraran mucho, pero uno como ser humano tiene que saber que uno no es propiedad de nadie ni nadie es propiedad de uno, hay que trabajar eso», expresó el nuevo Director Creativo de Mega.

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