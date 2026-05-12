Auditor quiso sorprender a su mamá en vivo por el Día de la Madre, pero ocurrió lo que nadie esperaba: «¿Qué le pasa?»

Una inesperada y cómica situación se vivió en «HiperActiva, Vamo a Calmarno», previo al Día de la Madre. Resulta que un auditor tuvo la intención de hacerle una sorpresa a su progenitora. Sin embargo, ocurrió algo que nadie esperaba.

Todo comenzó cuando Tonino llamó al programa. «Mi viejita es todo. Es un pilar fundamental para mi vida», reconoció ante nuestros cabros de VAC.

Posteriormente, desde el espacio llamaron a la madre del auditor para darle una sorpresa. Sin embargo, la reacción de la madre fue más que inesperada y nos regaló un momento de grandes risas.

Llamado por el Día de la Madre no termina como se esperaba

Luego de que la madre contestó el teléfono, se mostró desconfiada al no saber quien la llamaba.

«Estás hablando con RadioActiva, ¿cómo estás Eva?», le indicó Jaime Proox. Sin embargo, incrédula le contestó: «Ándate a la con…». De este modo, se desataron grandes carcajadas en el estudio. «¿Qué le pasa a tu mamá», le consultaron.

Luego, volvieron a llamar a la mujer. «Estamos con Tonino», le dijo Jaime.

Frente a esto, la madre volvió a explotar. «Pásame al Tonino conc… Yo conozco la voz de mi hijo con…».

Posteriormente, Tonino habló, lo que calmó un poco a su madre. «Es la RadioActiva, te estoy mandando un saludo. Estás saliendo a aire para todo Chile», indicó.

En este sentido, Rosinelli le indicó que su hijo le quería dedicar unas palabras.

«Te amo más que la cresta, viejita. Gracias por ser la mujer que soy», le señaló Tonino.

En tanto, Eva le respondió: «Yo también te amo, pero disculpame».

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