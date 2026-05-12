Recordado exchico reality sorprende a todos con su nueva faceta: inesperado giro en su carrera

Recientemente, un ex participante de «Ganar o Servir», sorprendió con una nueva faceta. Esta vez alejado de lo que son lo realities.

Estamos hablando del peruano Austin Palao, quien fue uno de los galanes del reality de Canal 13, donde incluso formó un vínculo amoroso con Fran Maira.

Y ahora el joven sorprendió con una nueva faceta como cantante urbano. De hecho, recientemente lanzó el álbum «Primer Aire», el que es un reflejo de su evolución artística.

Austin Palao estrena «Primer Aire»

Con este estreno, el cantante e influencer busca expandir su carrera dentro de la escena latinoamericana.

Este nuevo estreno mezcla diversos estilos. Entre ellos, se encuentran el reggaetón, pop y sonidos electrónicos. En el proyecto aborda experiencias personales para crear canciones con emoción e intensidad.

Uno de los temas centrales de este proyecto es «Antidepresivo», el cual está centrado en una mujer magnética y peligrosa que es capaz de dominar la pista de baile con su actitud arrolladora. El tema fusiona sensualidad, adrenalina y excesos.

Es importante mencionar que tras su paso en «Ganar o Servir», Austin Palao ha generado un lazo con Chile. De hecho, grabó en nuestro país sus más recientes videoclips, los que estuvieron bajo la dirección de Hnrry. Y con el lanzamiento de este álbum en Chile sigue expandiendo su presencia en el continente

Vale señalar es muy popular en Perú por sus participaciones en realities como «Combate», «Esto es Guerra» y «El Poder del Amor».

El exparticipante de «¿Ganar o Servir?» suma millones de reproducciones su plataformas digitales ya llevado a cabo diversas presentaciones en Chile y Perú, incluyendo la Teletón 2024.

Y este nuevo lanzamiento busca posicionar a Austin Palao como una de las nuevas figuras emergentes de la escena urbana latina.

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