Chile Elvis Festival «The King Lives» llega a Gran Arena Monticello: revisa fecha y cómo comprar entradas

Este viernes 15 de mayo, el destacado festival a nivel mundial, Chile Elvis Festival «The King Lives», aterrizará en Gran Arena Monticello.

Este espectáculo que ha sido reconocido hasta por la misma Priscilla Presley muestra el legado de la carrera del Rey del Rock a través de diversas etapas artísticas.

En el festival participan grandes exponentes que homenajean a Elvis Presley. Vale señalar que son elogiados anualmente en los principales festivales de Elvis en «Memphis TN» y «Tupelo Ms», donde han ganado la categoría de dobles oficiales por Graceland.

Los campeones han desarrollado un trabajo de interpretación de gran nivel para recrear de gran manera al recordado artista. Además, esto se ha complementa con un equipo de músicos de gran nivel.

Dentro de los artistas que destacan de este festival se encuentran Ben Thompson de Inglaterra, Diogo Di Light de Brasil y Cote Deonath de Estados Unidos. Todos ellos fueron campeones en USA en distintos festivales reconocidos por «Elvis Presley Enterprises».

En cada show, los artistas traen de regreso la atmósfera de las prestaciones de Elvis Presley. De este modo, recrean a una leyenda con una puesta en escena meticulosa que se preocupa de importantes detalles. Desde la caracterización hasta gestos que tenía el cantante.

De este modo, en «Chile Elvis Festival» se realizará un recorrido por la carrera del legendario cantante, con canciones interpretadas por sus mejores tributos.

Chile Elvis Festival en Gran Arena Monticello

De manera exclusiva, para Gran Arena Monticello, Ben Thompson llevará a cabo una presentación completa del disco «Aloha from Hawaii».

Es importante mencionar que las entradas para este evento que se desarrollará en San Francisco de Mostazal ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster. Los precios van desde $28.750 hasta $86.250 (considerando el cargo por servicio). Revisa todos los valores a continuación:

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