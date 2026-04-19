Junto a Tonka Tomicic: Revelan cuál será el primer proyecto de Julio César Rodríguez en Mega

Tras la larga especulación y las negociaciones, finalmente Julio César Rodríguez llegó a Mega, tras su abrupta renuncia de Chilevisión. Hace unos días el canal lo hizo oficial, recalcando que el comunicador tendrá una doble función, rol similar al que tenía en su ex casa televisiva.

Eso sí, hasta el momento no se sabía en que programas se integraría el JC, hasta ahora. Esto, cuando el animador estuvo presente como invitado en el segundo capítulo de esta temporada de Only Friends, este sábado.

En el espacio, compartió con José Antonio Neme, donde habló sobre su llegada a la señal.

Revelan cuál será el primer proyecto de Julio César Rodríguez en Mega

Durante el programa, se reveló el siguiente proyecto de Julio César Rodríguez en Mega. Se trata de la conducción de «Volverías con tu Ex 2«, el próximo reality del canal.

Cabe recordar que este será una renovada versión del clásico éxito de la señal. Además, será la primera vez que Julio César Rodríguez participará de un programa de este formato.

Pero no lo hará solo, y es que su pareja televisiva será nada más ni nada menos que Tonka Tomicic, quien también llegó recientemente al canal.

Por otro lado, en una de las dinámicas del programa, le preguntaron al JC si es que tuviera que participar del programa, con qué ex entraría.

El comunicador respondió que con Claudia Arnello, y profundizó: «Creo que es con la que tengo un vínculo más más cerrado, más firme, con la que tengo un vínculo de crianza también muy fuerte. (…) Sé que es una persona con la que cuento, ella cuenta conmigo, entonces, creo que a un reality hay que entrar apañado, hay que entrar seguro, hay que entrar con alguien que tú crees que te va a hacer bien, que te va a ayudar, que te va a apoyar».

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