«Incluso hubo un intento de fuga»: Revelan supuesta particular renuncia de participante de Vecinos al Límite

Una nueva polémica remece a la última apuesta de Canal 13, Vecinos al Límite. Y es que tras la renuncia de uno de los famosos del espectáculo, supuestamente habría otro participante intentando renunciar al formato.

Cabe recordar que hace unos días se filtró que Carla Ballero decidió dar un paso al costado. Según habría señalado, no aguantó las condiciones del encierro.

Revelan supuesta particular renuncia de participante de Vecinos al Límite

El periodista de espectáculos, Michael Roldán, entregó la información a través de sus redes sociales. Según señaló, los involucrados en esta renuncia serían Kanela, y su hijo Bastián, también conocido como BIMZA.

El comunicador comentó de entrada: «Es una renuncia extraña. Ayer les conté de la molestia de Kanela y su hijo porque sentían que los estaban haciendo trabajar mucho y se enteraron que Camilo Huerta ingresaba».

Recordemos la polémica entre Camilo Huerta y Trini Neira, quien mantuvo una relación amorosa con el hijo de Kanela, lo que, podría generar roces ante un eventual cruce en el encierro.

Pero eso no sería todo, ya que también aseguró que ambos ya habían intentado abandonar la competencia anteriormente: «Ellos ya habían renunciado, incluso hubo un intento de fuga un domingo«, reveló Michael Roldán.

Así, comentó la particularidad de la renuncia del vocalista de Noche de Brujas: «Es en ese momento que Kanela levanta la voz y dice ‘yo me voy y le cedo mi puesto a x participante‘, que no sé el nombre», comentó el periodista.

«Por eso hablo de una renuncia extraña, porque renunció, pero en rigor cedió su puesto«, cerró Michael Roldán.

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