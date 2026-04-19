¿Primera confirmada?: Destacada cantante internacional aseguró que recibió oferta para el Festival de Viña 2027

Hace poco vivimos la última edición del Festival de Viña, la 2026, que contó con artistas internacionales destacados, así como con algunnos momentos icónicos.

Pese a que han pasado menos de dos meses, ya hay algunos que están pensando en la próxima edición del certamen. Incluso, al parecer desde la orgranización estarían barajando las opciones que tienen de cara al próximo año.

Tanto así, que en su paso por Chile, Laura Pausini reveló que ya recibió el llamado para presentarse en la Quinta Vergara.

Laura Pausini aseguró que recibió oferta para el Festival de Viña 2027

La cantante italiana se presentó en nuestro país en 2 fechas, este 15 y 16 de abril en el Movistar Arena, en medio de su «Yo Canto World Tour 2026«.

Pero el momento que se robó la atención en las redes sociales, ocurrió cuando la intérprete decidió soltar un gran secreto.

Mientras Laura Pausini hacía una referencia a las gaviotas, en medio de una pausa en su concierto, lanzó directamente un «palito» al Festival de Viña: «Si me llaman, voy«.

Pero no solo eso, sino que agregó: «Ya me llamaron, en realidad«.

Ante la sorpresa de sus fanáticos, Laura Pausini aseguró: «Nadie me cuente un secreto a mi. Aún no hemos firmado y no lo sabemos exactamente, pero si yo voy, ¿vienen todos?»

Así quedó captado por los presentes en el concierto, como el creador de contenido Feli Cavieres, que dejó el registro en su perfil de Instagram.

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