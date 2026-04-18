«Nunca le he sido infiel…»: Camilo Huerta entregó su teléfono en vivo y mostró su chat con Trini Neira
Camilo Huerta estuvo en Primer Plano, y desmintió la supuesta infidelidad de la que lo acusó su ex pareja, Marité Matus.
Camilo Huerta fue uno de los invitados al capítulo de este viernes de Primer Plano, donde abordó directamente su quiebre con Marité Matus y las acusaciones que han marcado la polémica.
Durante la conversación con Fran García-Huidobro, el preparador físico respondió a los dichos de su exesposa, quien lo calificó como “mantenido” y aseguró que le habría sido infiel con Trini Neira. Esto, habría ocurrido cuando el trabajó como su preparador físico.
Camilo Huerta entregó su teléfono en vivo y mostró conversación con Trini Neira
Camilo Huerta fue categórico respecto a la bullada infidelidad, que supuestamente habría cometido: «Nunca le he sido infiel a Marité Matus. No he consumido mucha televisión; por lo mismo, no vi la entrevista completa (de Marité), no tengo aplicaciones de mujeres», comentó de entrada.
En esa línea, decidió ir más allá y entregar su teléfono en pleno programa para transparentar la situación: «Estos son mis mensajes con Trinidad Neira. Son mensajes del 2023. Hice una fiesta donde fue invitada con su pololo y Kanela».
El intercambio leído en vivo fue el siguiente:
- Trini Neira: Camilo, ¿dónde estás?, ¿dónde está el estacionamiento?
- Camilo Huerta: ¿Llegaste?
- Trini Neira: Mi mamá dijo que había estacionamiento.
- Camilo Huerta: Te voy a buscar.
- Trini Neira: Ya, estoy en la esquina con Kanela. Estacionamos por aquí; al final vamos caminando.
- Camilo Huerta: Felicidades, Trini, con todo lo que estás haciendo, felicidades por todo.
Tras exponer la conversación, el exchico reality reforzó su postura: «Nunca he querido nada, nunca he pedido nada. Acá está mi teléfono, aquí están mis mensajes, yo no entrenaba a Trini en 2024«.
Finalmente, Camilo Huerta descartó de plano la existencia de otros chats que habrían circulado: aseguró que los supuestos mensajes con coqueteos, que apuntaban a una infidelidad, simplemente no existen.
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