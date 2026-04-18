«Nunca le he sido infiel…»: Camilo Huerta entregó su teléfono en vivo y mostró su chat con Trini Neira

Camilo Huerta fue uno de los invitados al capítulo de este viernes de Primer Plano, donde abordó directamente su quiebre con Marité Matus y las acusaciones que han marcado la polémica.

Durante la conversación con Fran García-Huidobro, el preparador físico respondió a los dichos de su exesposa, quien lo calificó como “mantenido” y aseguró que le habría sido infiel con Trini Neira. Esto, habría ocurrido cuando el trabajó como su preparador físico.

Camilo Huerta entregó su teléfono en vivo y mostró conversación con Trini Neira

Camilo Huerta fue categórico respecto a la bullada infidelidad, que supuestamente habría cometido: «Nunca le he sido infiel a Marité Matus. No he consumido mucha televisión; por lo mismo, no vi la entrevista completa (de Marité), no tengo aplicaciones de mujeres», comentó de entrada.

En esa línea, decidió ir más allá y entregar su teléfono en pleno programa para transparentar la situación: «Estos son mis mensajes con Trinidad Neira. Son mensajes del 2023. Hice una fiesta donde fue invitada con su pololo y Kanela».

El intercambio leído en vivo fue el siguiente:

Trini Neira : Camilo, ¿dónde estás?, ¿dónde está el estacionamiento?

: Camilo, ¿dónde estás?, ¿dónde está el estacionamiento? Camilo Huerta : ¿Llegaste?

: ¿Llegaste? Trini Neira: Mi mamá dijo que había estacionamiento.

Mi mamá dijo que había estacionamiento. Camilo Huerta: Te voy a buscar.

Te voy a buscar. Trini Neira: Ya, estoy en la esquina con Kanela. Estacionamos por aquí; al final vamos caminando.

Ya, estoy en la esquina con Kanela. Estacionamos por aquí; al final vamos caminando. Camilo Huerta: Felicidades, Trini, con todo lo que estás haciendo, felicidades por todo.

Tras exponer la conversación, el exchico reality reforzó su postura: «Nunca he querido nada, nunca he pedido nada. Acá está mi teléfono, aquí están mis mensajes, yo no entrenaba a Trini en 2024«.

Finalmente, Camilo Huerta descartó de plano la existencia de otros chats que habrían circulado: aseguró que los supuestos mensajes con coqueteos, que apuntaban a una infidelidad, simplemente no existen.

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