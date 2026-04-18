Nuevo rostro para Contigo en la Mañana: CHV ya tendría al reemplazante de Julio César Rodríguez

Han pasado varias semanas desde que Julio César Rodríguez decidió dejar Chilevisión, y tras los rumores de su nueva casa televisiva, ya se confirmó que llegará a Mega.

Y mientras se va uno, llega otro. Desde el programa ‘Qué te lo digo’, confirmaron que CHV ya tendría casi todo listo para presentar quién sería el reemplazante de Julio César en el matinal ‘Contigo en la Mañana’.

Fue el periodista Luis Sandoval que soltó la verdad durante el estelar.

Este sería el nuevo rostro de Contigo en la Mañana

“Para ahorrar gastos en CHV, estos argentinos que llegaron a desmantelar este canal habrían tomado la decisión de hacer algunos cambios”, partió diciendo.

En ese sentido, apuntó a que el nuevo conductor sería nada más que Julián Elfenbein, quien anima el estelar ‘Cuánto Vale el Show’ y condujo ‘Pasapalabra’.

“La verdad es que, al parecer, Julián podría aterrizar en las próximas semanas o meses en el matinal de Chilevisión”, dijo Sandoval.

“Tiene un contrato, un sueldo, y también es un rostro querido por la gente”, agregó.

Y para no quedar en especulaciones, el periodista conversó con el círculo cercano de Julián, que a pesar de no confirmarlo, tampoco descartaron el rumor.

“Dicen que no desmiente esta información. Por lo tanto, lo más seguro es que llegue”, cerró.

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