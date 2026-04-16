Es oficial: Julio César Rodríguez tiene nuevo canal en la televisión chilena y estas serán sus funciones

¡Fin del misterio y las especulaciones! Recientemente, se confirmó que Julio César Rodríguez es el flamante nuevo fichaje de Megamedia.

El reconocido periodista nacional tendrá funciones que van más allá de aparecer en pantalla.

Julio César Rodríguez llega a Mega

El comunicador no será solamente un animador de programas, también asumirá el cargo de Director Creativo de proyectos multiplataforma. De este modo, tendrá un importante rol estratégico en el canal ubicado en Vicuña Mackena.

Desde Megamedia informaron que Julio César Rodríguez reportará de manera directa al director ejecutivo, Patricio Hernández, lo que deja en evidencia la relevancia de su llegada en la estructura interna.

La decisión tiene el objetivo de potenciar contenidos en televisión y plataformas digitales. Esto va en la línea del enfoque de crecimiento del holding.

Vale señalar que Julio César Rodríguez ya había estado en Mega anteriormente. En concreto, había sido parte del matinal «Mucho Gusto» y también se desempeñó como editor de contenidos. De este modo, se espera que esto facilite su reintegración al canal.

Recordemos que JC dejó Chilevisión durante marzo, lo que generó gran impacto debido a que estuvo 13 años y era uno de sus principales figuras. El comunicador cumplió importantes roles como conducir espacios como el matinal «Contigo en la Mañana», «Gran Hermano» y «Primer Plano».

Sin embargo, esto no es todo, ya que también tuvo el cargo de director de programación. Una experiencia similar a la que llevará a cabo ahora en Mega.

Vale señalar que JC Rodríguez estará presente como invitado en el segundo capítulo de la nueva temporada de Only Friends. Instancia en la que se espera que entregue detalles de su salida de Chilevisión y arribo al canal ubicado en Vicuña Mackena.

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