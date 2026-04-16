Para los dog lovers: Conoce el canal chileno que acompañará a tu perrito cuando no esté nadie en casa

Cada día nacen más hijos en el mundo, pero con pelaje, cuatro patas y nariz remojada: los perritos.

Los perros han sido la compañía de muchos ciudadanos que, con el paso del tiempo, aplican nuevas modalidades para sus cuidados.

En ese sentido, aparece un canal chileno que está dedicado únicamente para entretener, calmar y acompañar a tu peludo cuando estés fuera de casa.

Se trata de ‘KNino’, programa que se emitirá todo el día.

Canal para acompañar a tu perro

‘KNino’ está disponible en los canales 727 de VTR y 517 de Claro.

Inspirado en el modelo de DOGTV, una señal estadounidense con el mismo fin, adapta su idea de usar la pantalla como una herramienta de bienestar.

En una entrevista de la etóloga Josefa Ramírez a The Clinic, dejar la TV encendida puede ayudar a enmascarar ruidos que generan alerta, reduciendo el estrés en algunos perros.

Es así como KNino tiene una programación pensada para la percepción canina, como colores en tonos azules y amarillos, movimientos suaves, ritmos más lentos y sonidos para la tranquilidad, enfocado en disminuir la ansiedad por separación y el aburrimiento.

“Hoy las mascotas son parte de la familia y su bienestar emocional importa”, dijo Dominique Recordon, vocera del proyecto.

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