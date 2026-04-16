De la funa a la TV: protagonizó polémica por supuesta infidelidad y ahora es confirmado a Vecinos al Límite

Un nuevo integrante se sumará próximamente al reality de Canal 13, conducido por Sergio Lagos y Karla Constant.

Se trata del preparador físico que ya se está preparando para su ingreso a ‘Vecinos al Límite’.

“Un compadre simpático, lúdico, buen compañero y buen amigo”, afirmó sobre lo que verán los participantes del reality.

A pesar de haber protagonizado la intensa polémica con su ex pareja, luego de que ella sacara al aire posibles infidelidades y poca relación afectiva, el ex chico Yingo vuelve a las pantallas tras 20 años fuera.

Camilo Huerta en ‘Vecinos al Límite’

Aprovechará su especialidad como preparador físico para reforzar a los equipos de competencia y también convertirse en un gran competidor del encierro, sin dejar a un lado posibles amores.

En ese sentido, dijo tener su corazón libre para reencontrar el amor en ‘Vecinos al Límite’.

“No es mi proyecto meterme en una relación, pero estoy soltero, y si pasa algo no me puedo negar, si uno es de carne y hueso”, comentó.

“Es entretenido, y es obvio que dentro de un encierro uno quiere tener a alguien para sentirse apoyado, es normal buscar apañe, cariño y contención”, agregó.

Finalmente, apuntó hacia cómo es su trato en pareja: “Uno es de piel, por eso soy tan cariñoso y tan abrazador. Mientras haya respeto, las relaciones en general son para pasarla bien, que no haya toxicidad, que no haya problemas”.

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