16 Abr, 2026. 14:12 hrs

De la funa a la TV: protagonizó polémica por supuesta infidelidad y ahora es confirmado a Vecinos al Límite

El recordado llegará a reforzar los equipos de competencia y remecer la convivencia de todos, sin negarse al amor.

Por Javiera Santa Cruz
Nuevo Integrante De Vecinos Al Límite
Canal 13

Un nuevo integrante se sumará próximamente al reality de Canal 13, conducido por Sergio Lagos y Karla Constant.

Se trata del preparador físico que ya se está preparando para su ingreso a ‘Vecinos al Límite’.

“Un compadre simpático, lúdico, buen compañero y buen amigo”, afirmó sobre lo que verán los participantes del reality.

A pesar de haber protagonizado la intensa polémica con su ex pareja, luego de que ella sacara al aire posibles infidelidades y poca relación afectiva, el ex chico Yingo vuelve a las pantallas tras 20 años fuera.

Camilo Huerta en ‘Vecinos al Límite’

Aprovechará su especialidad como preparador físico para reforzar a los equipos de competencia y también convertirse en un gran competidor del encierro, sin dejar a un lado posibles amores.

En ese sentido, dijo tener su corazón libre para reencontrar el amor en ‘Vecinos al Límite’.

Camilo Huerta en Vecinos al Límite
Camilo Huerta en Vecinos al Límite

“No es mi proyecto meterme en una relación, pero estoy soltero, y si pasa algo no me puedo negar, si uno es de carne y hueso”, comentó.

“Es entretenido, y es obvio que dentro de un encierro uno quiere tener a alguien para sentirse apoyado, es normal buscar apañe, cariño y contención”, agregó.

Finalmente, apuntó hacia cómo es su trato en pareja: “Uno es de piel, por eso soy tan cariñoso y tan abrazador. Mientras haya respeto, las relaciones en general son para pasarla bien, que no haya toxicidad, que no haya problemas”.

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