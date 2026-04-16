Filtran renuncia por salud mental de popular rostro de Chilevisión tras tensa polémica: habría iniciado tratamiento con especialistas

En la jornada de este miércoles, se dio a conocer que un popular rostro de Chilevisión habría tomado la decisión de abandonar el canal.

La figuran en cuestión, es ni más ni menos que el periodista Pablo Candia, quien se desempeña como panelista de Primer Plano y Plan Perfecto. Vale señalar que lleva un año en la estación televisiva,

La noticia la entregó el medio La Hora. De acuerdo a la información revelada, el comunicador tomó la decisión por motivos relacionados con la salud mental. Además, se da en medio de la polémica que tuvo con Danilo 21.

Según indicó el portal ya nombrado, Pablo Candia habría presentado su renuncia el martes pasado ante la producción ejecutiva.

En dicha oportunidad, el comunicador se habría mostrado agradecido por el respaldo que ha recibido en Chilevisión.

Es importante mencionar que esta noticia se conoce poco tiempo después de la filtración de un audio, en el cual hizo duros comentarios contra Danilo 21. Situación que habría generado provocado molestia por parte de los ejecutivos.

De este modo, Pablo Candia habría decidido abandonar al espacio para darle tranquilidad a sus compañeros, con quienes se mostró muy agradecido.

Aseguran que Pablo Candia será despedido este viernes en pantalla

De acuerdo a lo informado por La Hora, ya habría fecha para la despedida en pantalla del periodista. En concreto, se desarrollaría este viernes 21 de abril, donde cerraría este ciclo y viviría su último día en el canal.

Es importante recordar que luego de la polémica que tuvo con Danilo 21, Pablo Candia y otros panelistas fueron suspendidos temporalmente del programa estelar de farándula.

En este tiempo, el periodista inició un tratamiento con especialista. Además, se dio a conocer que llamó a Vasco Moulian y Danilo 21 para pedirle disculpas. Sin embargo, este último no habría contestado.

También te podría interesar: “El humor negro siempre estuvo bajo la alfombra”: Fran Medina llegó con todo y habló sobre las funas en la 92.5

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google