“El humor negro siempre estuvo bajo la alfombra”: Fran Medina llegó con todo y habló sobre las funas en la 92.5

Una de las nuevas caras de la comedia en la televisión visitó el programa de ‘Hiper Activa’, para pasarla bien un rato y hablar sobre su esperado show que estará cargado de humor negro.

Se trata de Francisca Medina, que ha sabido hacer de las suyas en su participación en el programa ‘El Desestrece’.

Su esencia, ligada a los chistes de las desgracias y humor negro, ha causado risas y buen recibimiento por parte del público.

Con bromas relacionadas hacia su padre, ‘El Indio’ de Dinamita Show, estuvo en la 92.5 y reveló cómo ha sido su paso en esta nueva faceta de humorista en un programa de TV.

El paso de Fran Medina en ‘El Desestrece’

El espectáculo de los domingos de Canal 13, ‘El Desestrece’, trajo consigo a una variedad de humoristas que, con diversos sketches y rutinas, mantienen atentos a los televidentes.

Asimismo, Fran reveló cómo se ejecuta detrás de cada capítulo del estelar y cómo es la convivencia con el equipo.

“Se pasa bien, nos reímos harto grabando, probando rutinas”, detalló.

Por otro lado, destacó la activa rutina que tiene dentro del programa, mencionando que “se escribe el lunes, el martes se muestra, miércoles se arregla y los otros días te lo aprendes”.

Hasta ahora, decidió enfocarse en ‘El Desestrece’, y para no quemar sus shows, las rutinas que hace en cada capítulo se quedan ahí.

Su primer show en Palermo de Fran Medina

Ayer realizó su primer show en Palermo, donde estuvo cerca de 40 minutos a una hora de puro humor negro.

“Mala Suerte”, como llamó su presentación, fue un hilo de historia de cosas malas que vivió antes de que todo le fuera bien.

“El humor negro estuvo bajo una alfombra, hubo un tiempo que cada cosa que decían te funaban, pero igual daba risa”, mencionó.

Su telonera, conocida como ‘La Estelita’, estuvo a cargo de la previa para el show de Medina.

Sobre si le gustaría participar en un festival, su respuesta fue rotundamente sí.

“No pensé que me iba a resultar tan bien, pero me encantaría estar en un festival tan importante”, contó, aludiendo a si estaría en el Festival de Viña u Olmué.

Su familia está orgullosa, feliz y sorprendida por el gran salto en el humor de Medina.

“No me lo esperaba, nunca me había presentado en vivo, me daba pánico y miedo que a la gente no le gustara mi humor”, añadió. Pero todo ha salido bien, y el público sigue a la espera de más shows para reír junto a Fran Medina.

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