Tras anuncio de alza en cuentas de la luz: revelan los electrodomésticos que más gastan energía si no se desenchufan

Estamos en otoño, periodo en el cual al igual que el invierno, muchas personas empiezan a utilizar más electricidad. Esto debido al uso de estufas, calefactores, secadoras, etc. Además, se dio a conocer que las cuentas de la luz enfrentarían una nueva alza desde el 1 de julio en Chile.

En este sentido, en múltiples hogares están pensando en qué hacer para reducir el consumo y así no pagar cuentas elevadas en los próximos meses.

Frente a este panorama, recientemente un especialista reveló los artefactos que más gastan energía al mantenerse enchufados.

Los electrométricos que más gastan energía al dejarse enchufados

Manuel Morales, subdirector de la Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales conversó con ADN.cl e indicó que «no siempre el problema es el artefacto más grande, sino el que queda conectado las 24 horas del día».

De este modo, los electrodomésticos que generar más consumo fantasma. Estos son los microondas, decodificadores de TV, consolas, equipos de audio, impresoras, cafeteras automáticas y cargadores.

En este sentido, el experto señaló: «Un televisor moderno en espera puede consumir poco, pero si lo sumamos a varios equipos conectados todo el día, el gasto acumulado sí se vuelve relevante».

De este modo, el consejo de Manuel Morales es «desenchufar o usar alargadores con interruptor en centros de entretenimiento, escritorios y cocina. No se trata de desconectar el refrigerador, por supuesto, sino de atacar esos consumos pequeños que están presentes todo el año y que muchas veces nadie ve en la boleta».

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