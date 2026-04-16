¡Terremoto en Canal 13! Filtran que famosa participante renunció a «Vecinos al Límite» tras preocupante accidente

Recientemente, Michael Roldan dio a conocer en sus redes sociales que una conocida participante de «Vecinos al Límite» tomó la decisión de renunciar al espacio.

Se trata ni más ni menos que de Carla Ballero, quien en las más recientes emisiones ya había manifestado intenciones abandonar el espacio. Esto debido a las condiciones de la casa en que les tocaría vivir en el encierro.

«Nunca fui a un campamento, los odio. Los encuentro cero aventura, cero graciosos, tóxicos; para enfermarse y sentirse mal con el polvo y la tierra», indicó luego de llegar a su nuevo refugio.

Y recientemente, Michael Roldán dio a conocer que Carla Ballero ya habría renunciado al espacio televisivo en tiempo real.

Aseguran que Carla Ballero renunció a «Vecinos al Límite»

A través de su cuenta de un video en su cuenta de Instagram Roldán explicó los motivos que habrían llevado a que Carla Ballero dejara el espacio.

«Los motivos del abandono fueron dos, básicamente. El primero y el más importante fue por un tema médico. Tuvo un accidente», indicó.

En este sentido, Michael Roldán expresó que la exparticipante de Morandé con Compañía «tiene un umbral del dolor bastante alto, entonces siguió hasta que se dieron cuenta de que lo que tenía más bien era una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda».

Además, expresó: «Llegó un punto en que el doctor le dijo ‘tú no puedes seguir compitiendo’. Si bien estaba la opción de que ella siguiera dentro de la casa, estaba extrañando mucho a su familia».

Vale señalar que el periodista de farándula dio conocer que previo a su decisión, Carla Ballero ya habría vivido momentos complicados.

«Efectivamente, el humor de Carla no ha sido el mejor dentro del encierro. Ella pasó enferma gran parte del encierro, con temas estomacales y algo relacionado con el colon también», expresó.

En este sentido, Michael Roldán dio a conocer que los medicamentos provocaron que estuviera más adormecida e irritable. Sin embargo, mejoró con el pasar de los días.

«Una vez que ya su salud se estabiliza, empieza a estar de mucho mejor humor y termina, de hecho, en muy buena onda con Joche, y se va de la casa en un muy buen momento como personaje y como persona, con relaciones súper resueltas y lindas con el resto de los participantes», señaló.

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