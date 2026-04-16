Sentimiento Mágico remix: Sueltan adelanto con Paulo Londra para la canción de Sinaka y Benja Valencia

El fenómeno que ha cautivado a los charts musicales, la nueva ola del género urbano, trajo consigo artistas del under que, con su estilo y talento, se han posicionado en la música chilena.

Esta vez, hablamos de Sinaka y Benja Valencia, que se fusionaron aquel septiembre del 2025 para lanzar ‘Sentimiento Mágico’, el hit que trajo devuelta la era dosmilera con un reggaetón de por medio.

Con más de ocho millones de reproducciones en Spotify, la colaboración ha sabido hacer de las suyas.

Y hace poco se publicó otra promoción para el remix de Sentimiento Mágico, acompañado de increíbles cantantes con gran trayectoria en la música, como los que llegaron para quedarse.

Los artistas confirmados para Sentimiento Mágico remix

El pasado enero, en una presentación del artista Benja Valencia, confirmó que el remix de Sentimiento Mágico llegará sí o sí. Y ayer, ya salió un nuevo adelanto del hit.

Anteriormente, Benja había anunciado que Zion, el puertorriqueño reconocido por sus grandes hits como ‘Bésame’, ‘Zun Da Da’, ‘More’ y más, será parte del tan esperado remix.

Ahora, se publicó un pedazo de la parte que cantará Paulo Londra, el argentino que surgió en las calles haciendo freestyle y ahora mezcla el rap, trap y pop latino en su música.

Se presentó en la reciente edición del Festival de Viña del Mar, donde cantó sus hits más recordados como ‘Me tiene mal’, ‘Adán y Eva’, ‘Chica paranormal’, entre otras.

Todavía no se anuncia la fecha oficial del lanzamiento, pero se espera que sea todo un éxito.

Revisa aquí el video del adelanto:

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