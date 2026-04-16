Lluvia en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda sorprendió en Mega tras revelar cuándo se podrían desarrollar precipitaciones en Santiago En la mañana de este miércoles 15 de abril, el especialista de Mega entregó su pronóstico del tiempo para los próximos días ¿Cuándo vuelve la lluvia en la Región Metropolitana? Revisa acá.