Estuvo hace poco en Chile y ahora fue hospitalizada en México tras ser mordida por araña: gran preocupación por famosa cantante

Recientemente, se generó gran preocupación por el estado de una popular cantante, quien enfrenta una compleja situación.

Hablamos de Taylor Momsen, quien recientemente estuvo en Chile debido a la gira internacional de la popular banda de rock, AC/DC.

Mediante sus redes sociales, la artista dio a conocer que fue internada de urgencia. Esto debido a que fue mordida por una araña y reaccionó de manera adversa. De este modo, tuvo que recibir atención médica rápidamente.

Preocupación por el estado de Taylor Momsen tras mordedura de araña

A través de sus redes sociales, la cantante indicó: «Hospital hoy, show mañana». Además, compartió una foto de su pierna, la que se ve inflamada y con signos de alguna infección.

En este sentido, la artista agregó: «Las arañas venenosas no son buenas».

Vale señalar que esto se en medio de la gira internacional de AC/DC, la que hizo que en marzo se presentaran en Chile. Específicamente en el Parque Estadio Nacional. De hecho, durante esos días, Taylor Momsen compartió registros de distintos lugares de la capital.

Posteriormente, la artista volvió a actualizar su estado de salud. De este modo, tuvo palabras de agradecimiento para el equipo médico y entregó tranquilidad. A pesar de que no hay un parte clínica, todo indica que la rápida atención que recibió sirvió para estabilizarla.

Esta no es primera vez que Taylor Momsen vive una situación similar. En 2024, la mordió un murciélago en un concierto en España. Debido a esto, tuvo que realizar un tratamiento preventivo contra la rabia.

Vale señalar que a pesar de esta picadura que sufrió en México, la cantante aseguró que su intención es continuar con la gira.

Tras esta noticia, Taylor Momsen se llenó de comentarios de apoyo en sus redes sociales.

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