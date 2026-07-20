20 Jul, 2026. 16:37 hrs

¿Hasta cuándo se espera lluvia en la Región Metropolitana? Jaime Leyton adelanta el panorama para los próximos días

En la mañana de este lunes, el meteorólogo de Mega entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días. ¿Sigue la lluvia en Santiago? Revisa las palabras del especialista.

Por Iván López

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