Confirman suspensión de clases en dos comunas para este martes 21 de julio: piden ampliar la medida

Recientemente, se dio a conocer la suspensión de clases en dos comunas del país: Quillota y La Calera.

El alcalde de Quillota, Luis Mella confirmó la medida para este martes en los establecimientos municipales de la RedQ. Vale señalar que la decisión llega después de una evaluación del COGRID comunal, la que proyectó que caigan entre 50 y 80 milímetros de agua y fuertes vientos. Además, a esto se le suman trabajos para restablecer servicios básicos.

Caso similar es el de La Calera que también confirmó suspensión de clases para colegios y jardines municipales durante este martes y miércoles.

En tanto, desde el Ministerio de Educación (Mineduc) solamente confirmaron esta medida para hoy, lunes 20 de julio, en diversas comunas de diferentes regiones. Sin embargo, todavía no anuncian una medida general para este martes.

Vale señalar que la suspensión de clases en establecimientos particulares y subvencionados depende de la Seremi de Educación.

El llamado del Colegio de Profesoras y Profesores

Desde el Colegio de Profesoras y Profesores le solicitaron a través de redes sociales al Gobierno que amplíe la medida de la suspensión de clases de este martes 21 de julio. Desde la entidad advirtieron que múltiples establecimientos no contarían con las condiciones necesarias para garantizar seguridad tras el sistema frontal y el pronóstico de otro evento.

Mario Aguilar, presidente de la organización, tildó de «un error» mantener las clases en colegios de zonas afectadas. En este sentido, indicó que las autoridades deben darle prioridad a la seguridad antes que cumplir con el calendario escolar.

«Hay colegios sin suministro eléctrico, con patios totalmente inundados y problemas de infraestructura, y sin embargo aparecen funcionando con normalidad. Eso simplemente no sirve», indicó.

De este modo, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores indicó que es «innecesario» exponer a estudiantes, docentes y asistentes a establecimientos que cuentan con filtraciones, árboles caídos o riesgos estructurales debido al sistema frontal.

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