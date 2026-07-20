Estado de Catástrofe en la región de Coquimbo y Provincia de Huasco: qué implica la medida y números de emergencia

En la mañana de este lunes, el presidente José Antonio Kast confirmó Estado de Catástrofe para la región de Coquimbo y en la Provincia de Huasco, en la región de Atacama. La medida se debe a las consecuencias que ha dejado el sistema frontal.

Las intensas precipitaciones han desarrollado desbordes de ríos, daños de infraestructura, problemas de conectividad, cortes de agua, activación de quebradas y más.

De este modo, José Antonio Kast dio a conocer que tras evaluar la situación junto a la Escuela de Infantería, la Fuerza Aérea y el SHO se optó por activar la medida.

Vale señalar que esta decisión tiene el propósito de agilizar la coordinación de recursos del estado. Así poder acelerar la respuesta ante la emergencia y resguardar a la población ante los daños generados por el sistema frontal.

¿Qué implica el estado de catástrofe?

El Estado de Catástrofe es una medida que puede ser decretada por el Presidente de la República. Esta se aplica cuando una calamidad pública afecta a una zona específica. Por ejemplo, se aplica tras terremotos, inundaciones, incendios forestales u otras emergencias que alteren el funcionamiento de la sociedad.

Cuando se decreta, el Gobierno puede tomar medidas especiales para afrontar la emergencia. Entre estas, se encuentra restringir de manera temporal la libertad de desplazamiento, el derecho a reunión e incluso el derecho de propiedad (en caso de ser necesario para responder a la crisis).

Además, permite al Estado designar un Jefe de la Defensa Nacional. Autoridad que tiene las facultades para coordinar acciones para resguardar a la población y apoyar en labores de emergencia en la zona.

Números de emergencia en Coquimbo

La Municipalidad de Coquimbo cuenta con diversos números de teléfono para enfrentar la emergencia:

Seguridad Pública: 1420

Otros teléfonos habilitados: +56 9 8950 3237 / +56 9 6849 4140 / +56 9 9032 8441

Delegaciones Municipales de Coquimbo:

Tierras Blancas: +56 9 8222 5831

Rural Cordillera: +56 9 9434 9343

Guanaqueros – Totoralillo: +56 9 8170 6954

Tongoy – Puerto Aldea: +56 9 9324 6405

Números de emergencia La Serena

En la Municipalidad de La Serena también cuentan con números de teléfono para reportar situaciones vinculadas con la emergencia. Revísalos a continuación:

Números de Contacto Habilitados General: +56 9 6843 2984 / +56 9 9748 1401 / +56 9 5770 9734 / +56 9 5770 4593

Delegaciones Municipales de La Serena:

Las Compañías: +56 9 5771 6495

La Antena: +56 9 5772 3998

La Pampa: +56 9 4718 9803

Avenida del Mar: +56 9 5771 7448

Centro: +56 9 5770 3917

Rural: +56 9 9742 0874

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