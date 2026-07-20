Latife Soto reacciona a su predicción fallida del mundial: entregó inesperada explicación

Este domingo España ganó el Mundial 2o26, luego de imponerse frente a Argentina, ganándoles 1 a 0 en el tiempo extra. Resultado que ha dado mucho que hablar y ha generado diversas reacciones. Una de ellas fue la de la tarotista nacional Latife Soto.

Resulta que la «brujita» alzó la voz y explicó su error en una anterior predicción. Recordemos que antes del inicio del torneo, ya se la había jugado y había dado a conocer la supuesta selección que levantaría la copa.

De hecho, en más de una oportunidad, Latife Soto indicó que el Mundial lo ganaría Portugal de la mano de Cristiano Ronaldo.

Y previo a la gran final, con Portugal ya eliminado, lanzó una nueva predicción en el espacio La Hora de Jugar de Mega. Sin embargo, tampoco acertó en esta oportunidad.

«A bailar tango felices, che, boludo. De nuevo se llevan la copa», indicó en aquella oportunidad la tarotista, quien sorprendió al conductor Chapu Puelles.

Y la fallida predicción no pasó desapercibida. En este contexto, recibió múltiples críticas a través de redes sociales. Sin embargo, Latife Soto no se quedó callada y respondió.

Las palabras de Latife Soto

Durante este domingo, a través de una transmisión en vivo, la guía espiritual aseguró que en los «mensajes» vio una camiseta roja. De este modo, se habría confundido con España y Portugal.

Además, Latife Soto indicó que Cristiano Ronaldo habría tenido un tipo de pacto con una elita. Sin embargo, se «retiró» y explicó que por eso declaró que se iría con «la conciencia tranquila».

Con respecto al supuesto triunfo de Argentina, indicó que las cartas le decían que iba a ver victoria tras victoria.

«Nosotros no somos nada ante la programación holográfica que existe. ¿Me entienden?», indicó Latife Soto.

Sin embargo, esto no es todo. También señaló: «Este jovencito (Lamine Yamal), a sus 19 años, es el elegido por la elite para ganar todos los torneos, para ser el ídolo del mundo en el fútbol. Eso es. Él ahora tiene el trono que tuvo Messi».

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