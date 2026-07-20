«Paren el hue…»: Popular actriz chilena comparte duro desahogo tras pasar tres días sin luz por el sistema frontal

Paola Tronocoso, actriz de «Detrás del Muro» recurrió a sus redes sociales para compartir un duro descargo en medio de las intensas lluvias que afectan a diversas partes de Chile.

La actriz y comediante hizo una dura crítica a través de su cuenta de Instagram debido a los cortes de luz. De este modo, denunció que hay zonas de Talagante que llevan días sin electricidad.

En concreto, Paola Troncoso dio a conocer que lleva tres días sin luz y no escondió su enojo con Compañía General de Electricidad (CGE).

El duro descargo de Paola Troncoso tras cortes de luz

«En sectores de Talagante llevamos 3 días sin luz. ¡Paren el hueveo! ¿No estará bueno ya? Todos los años lo mismo, ¿o acaso tendrán que ser 4 días como el temporal pasado?», indicó la actriz y comediante de «Detrás del Muro».

En este sentido, Paola Troncoso profundizó en las consecuencias que viven los afectados ante los cortes de luz.

«Personas que pierden alimentos de sus refrigeradores o sus artefactos sufren daños por las alzas o bajas de voltaje y un montón de inconvenientes más», explicó.

Luego, lanzó un duro descargo contra la compañía de electricidad. «Esta empresa, como siempre, siendo unos incompetentes. Quería hacer un video hablando de esto, pero a oscuras es imposible», expresó Paola Troncoso.

Asimismo, en la descripción del post, la comediante indicó que supuestamente la compañía no permitiría que se le etiquete en reclamos en redes sociales. «CGE sabe de la enorme cantidad de reclamos que los clientes tenemos a su empresa, no solo por esta contingencia, sino por el pésimo servicio de siempre y es por eso que no permite etiquetarlos», aseguró.

Es importante mencionar que durante este domingo, CGE anunció en redes sociales una compensación extraordinaria por la interrupción del suministro.

«Esta compensación será de $40.000 por cliente afectado en esta condición, y no requerirá la presentación de boletas u otros comprobantes de respaldo que son solicitados habitualmente para este tipo de situaciones«, indicaron.

«En el caso de que existan pérdidas de alimentos por un monto superior a $40.000 o daño de artefactos eléctricos, los clientes deberán presentar evidencia de estos, y sus casos serán tratados de manera expedita por los equipos comerciales de la Compañía», añadieron. .

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