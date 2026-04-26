Paola Troncoso analizó a los programas de humor de otros canales en Only Friends: «Han mezclado cosas»

La noche de este sábado se emitió un nuevo capítulo de Only Friends de Mega, que tuvo como invitados a Paola Troncoso y Pato Fuentes.

Ambos actores, conocidos por interpretar a la “Chofi” y el “Cabo Tapia” en uno de los segmentos de Detrás del Muro, repasaron su presente y el impacto que han logrado con sus personajes, incluso llevándolos a escenarios fuera de la televisión.

Paola Troncoso criticó a los programas de humor de otros canales en Only Friends

Durante la conversación, el conductor José Antonio Neme planteó una pregunta directa: «¿Por qué a los demás programas de humor de la TV chilena no les va bien?«, en referencia a espacios como El Club de la Comedia y El Desestrece.

Frente a esto, Paola Troncoso entregó su visión sobre la diferencia en el enfoque: «Me pasa que hay una conexión emocional. Todos los personajes los enfrento desde la emoción, desde qué le pasa al personaje. Lo gracioso es cómo enfrenta las situaciones«.

«Cuando el actor quiere ser gracioso, bparte mal. Mis personajes no son de muletilla; la Chofi sale con cosas que la gente no se imagina«, agregó la actriz.

Paola Troncoso también apuntó a lo que, a su juicio, afecta a los demás canales: «Quizá les ha costado a otros programas de otros canales porque han mezclado cosas. Si van a hacer stand up, pongan comediantes; si van a hacer sketch, pongan actores«, enfatizó.

En la misma línea, Pato Fuentes destacó el rol del equipo en el éxito del programa: «tiene mucho que ver con el feeling. Nos conocemos mucho entre todos. Nadie quiere ser más que el otro, es como un equipo de fútbol».

Por su parte, Tonka Tomicic también valoró esa dinámica: «Es increíble, hay una complicidad y una rapidez brutal. Muy bien para su trabajo que haya tanto humor en los otros canales».

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