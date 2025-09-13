«Eso me da mucha pena haberlo perdido»: Paola Troncoso sufrió robo en una bencinera mientras iba de camino a programa de TV

La actriz de Detrás del Muro, Paola Troncoso, sufrió un robo la noche del viernes, mientras se dirigía al estudio de Hay Que Decirlo Prime, para una entrevista junto a sus compañeros del programa de humor.

Según relató, le robaron su cartera mientras estaba en una bencinera, antes de llegar al canal. «Yo todavía siento que estoy acelerada, porque fue un momento súper complejo«, aseguró.

Paola Troncoso sufrió robo en una bencinera mientras iba de camino a programa de TV

Paola Troncoso relató en el programa cómo fue víctima de robo: «Fui a la bencinera y yo siempre saco la cartera de mi auto cuando es autoservicio, pero esta vez, como nunca, no la saqué porque la cartera era como abultadita. Entonces dije ‘voy a estar más tentadora con la cartera afuera que con la cuestión en el auto’».

«Me bajé con el celular, porque iba a pagar con la aplicación», agregó. Eso sí, no pudo hacerlo, por lo que se devolvió al auto para buscar efectivo, y se dio cuenta de que ya no estaba.

Así, Paola Troncoso relató que hizo en ese momento: «Más encima no venía ningún bombero, hasta que veo que sí había uno, pero adentro, en esa parte que se compra. Le dije ‘mire señor, me acaban de robar la cartera y además esta cosa no me está dando la bencina y ya pagué con la aplicación’. Me dijo: ‘Es que ya se venció el plazo, tiene que pagar de nuevo’».

«Tuve que volver a pagar la bencina, no sé si ahora tengo que esperar que me hagan la devolución del dinero del primer monto que pagué. Además, no me podía mover porque las llaves del auto se fueron en la cartera. Y yo había bajado los vidrios de atrás», agregó la humorista.

Para cerrar, Paola Troncoso reveló que la cartera era de su madre, que falleció en 2024: «Lo que siento haber perdido es que esa cartera era de mi mamá y dentro de la cartera yo tenía un pañuelito de ella con su olor. Y eso me da mucha pena haberlo perdido. Eso es lo que más siento».

