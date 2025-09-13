Remezón en Canal 13: Aseguran que estelar de farándula llegaría a su fin y sería reemplazado por programa de viajes

Según un medio especializado en farándula y filtraciones, próximamente habrá grandes cambios en Canal 13. La señal pondría fin a uno de sus programas nocturnos, para reemplazarlo con un antiguo éxito.

Además, planearían dar como finalizada la temporada, pensando en retomar la emisión del programa durante el próximo año.

Estelar de farándula de Canal 13 sería reemplazado por programa de viajes

Según el medio Fotech.cl, el estelar de farándula «Hay Que Decirlo Prime«, entraría en una especie de recesión indefinida. Esto habría partido como un rumor, alimentado por una historia de Instagram.

En la red social, Nacho Gutiérrez resubió una historia de un miembro del equipo del programa, que decía: «6 meses, 22 capítulos. Última noche de ‘Hay que Decirlo Prime’ junto a un gran equipo«.

El medio citado aseguró la noticia: «¡Hay que Decirlo Prime! Entrará en un receso por fin de temporada, ya que es posible que vuelva con un nuevo ciclo en 2026, debido a que ha sido bien evaluado por el público».

También, afirmaron que el próximo capítulo del programa sería el último, mientras que, se estrenaría a fin de mes, puesto que el próximo viernes, el espacio lo utilizará el estreno del documental de Coco Legrand.

Desde el medio, aseguraron que Nacho Gutiérrez declaró: «Les vamos a decir algo. A la vuelta del 18, vamos a tener nuestro último capítulo de la temporada«.

Según las fuentes del medio, el espacio que tenía el estelar de farándula en Canal 13, sería reemplazado por el regreso de «Socios por El Mundo«.

