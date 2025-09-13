¿Habría una demanda?: Revelan la supuesta reacción de Gary Medel ante acusaciones de abuso sexual de Nicole Block

La tarde de este jueves la actriz Nicole Block impactó en las redes tras revelar un episodio de abuso sexual que sufrió, en una cita. Aunque no mencionó nombres, dio pistas que dejarían en claro que fue el futbolista Gary Medel, quien la atacó sexualmente.

El jugador de Universidad Católica no se ha referido públicamente a la situación, sin embargo, le preguntaron directamente por las palabras de la actriz, y respondió de forma breve, pero tajante.

La respuesta de Gary Medel ante acusaciones de abuso sexual de Nicole Block

El testimonio de Nicole Block, frente al presunto ataque sexual de Gary Medel, fue explícito e impactante: «Me trató de besar a la fuerza, le dije que no, fui súper clara (…) Después el tipo se baja el pantalón, saca su pene, me agarra del cuello, me empuja y le digo: ‘Se te van a enfriar las pizzas, qué te pasa’. No… me pide que tiremos ahí en su auto y me insiste con el cuello», afirmó la actriz.

Ahora, durante la jornada de ayer, la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, se refirió al tema en su cuenta de Instagram. A través de una historia, la periodista afirmó que se contactó con Gary Medel, para saber su opinión ante los dichos de Nicole Block.

«Cuando le pregunté directamente por el video y qué opinaba sobre Nicole, me dijo: ‘que diga lo que quiera’», aseguró la panelista de Primer Plano.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, puesto que Cecilia Gutiérrez le preguntó al «Pitbull» si pensaba iniciar aciones legales contra Nicole Block, a lo que Gary Medel respondió con un emoji de «dedito para arriba«, reveló la periodista de farándula.

