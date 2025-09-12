Criticó a su ex por vivir con su madre a los 24 años y dejó a todos en silencio: incómodo momento en show de Carlita

Recientemente, un video compartido por parte de la influencer y comediante Carla Inostroza, conocida como Carlita, ha generado múltiples reacciones.

La joven compartió un momento de uno de sus shows de stand-up, en el que en medio de una interacción con el público, una joven lanzó un inesperado comentario con quien sería su expareja.

Inesperado momento en show de Carlita

El video comienza con una pregunta de la comediante a la asistente del show: «¿Y saliste de ahí?».

Posteriormente, la joven señaló: «Sí, lo peor es que vivía con su mamá a los 24 años». Frente a esto, se escuchó un silencio y la espectadora añadió: «Teniendo trabajo, teniendo todo y aún así seguía viviendo con la mamá».

Tras estas palabras, tantos los espectadores y Carlita quedaron en silencio y se pudo notar un incómodo momento.

Luego, en todo de broma, la humorista indicó: «Sí, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué vive con la mamá, hue…?», lo que generó risas por parte de los presentes.

En este contexto, la asistente del show explicó su punto de vista. «Te lo digo porque yo a los 21 me independicé. Es por eso», indicó.

Frente a esto, Carlita le mencionó: «Claro, sí, pero amiga igual hay personas que no pueden contar con eso po’. Es mucho más difícil».

Luego, la influencer y humorista le dijo: «Está bien amiga, son tus pensamientos. Solo no los compartas con todo el mundo».

Como era de esperarse, este momento generó diversas reacciones en TikTok, donde suma más de 5 millones de reproducciones. «Yo viendo este video desde la casa de mi mamá a los 30»; «Yo creo que él salió de ahí»; «Recodar que tú progreso no es igual al de los demás. Así qué vamos bien»; «Yo no encuentro lo malo en seguir viviendo con los papás después de los 20 en adelante, mientras se aporte en la casa con el pago de las cosas y demás. La cosa es vivir con ellos, no abusar», fueron algunas de los comentarios que recibió el registro.

Yo en momentos incómodos

