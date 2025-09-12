Reconocida actriz chilena denuncia presunto ataque sexual por parte de Gary Medel: entregó impactante testimonio

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran impacto en el mundo del fútbol. Resulta que la actriz chilena, Nicole Block lanzó una grave acusación contra Gary Medel.

La intérprete compartió un post en redes sociales, en el que hizo una denuncia por abuso sexual a «un jugador de fútbol, ex de La Roja, actual jugador de la UC y llamado como un perro».

Si bien no señaló su nombre, indicó que recientemente vio una publicación en la que el futbolista dijo que no ha tenido citas mediante aplicaciones. Situación que habría desencadenado que decidiera dar a luz su acusación.

La grave acusación de Nicole Block

A través del video que compartió en su cuenta de Instagram, la actriz señaló: «Callé un mes. Hoy lo digo. Me da vergüenza, me da asco. No puedo creer que sea tan cara de raja de mentir y de verdad necesito vomitar mi verdad».

Nicole Block contó que hace un mes conoció al deportista a través de la app «Bumble». Además, contó que desde un comienzo él la trataba de «mi amor», lo que considera una «red flag» que no logró identificar desde un inicio.

Luego, indicó que se juntaron en el Paseo Los Dominicos, cerca del departamento en que vive Gary Medel. «Me saludó, trató de besarme, me corrí. O sea, no te conozco, no te voy a besar. Por quién chucha seas, no sé qué te crees. Ahí debí irme», relató.

En este sentido, Nicole Block indicó que fueron a su auto, donde habría ocurrido el ataque sexual por parte del futbolista. Es importante aclarar que la actriz entregó detalles sensiblles.

«Me trató de besar a la fuerza, le dije que no, fui súper clara (…) Después el tipo se baja el pantalón, saca su pene, me agarra del cuello rápidamente, me empuja… le digo: ‘¡se te van a enfriar las pizzas, ¿Qué te pasa?!'», denunció.

Además, contó que «me pide que tiremos ahí en su auto, le digo que no, me insiste con el cuello… Este gallo me acosó».

Para finalizar, Nicole Block mencionó: «Tal vez a ti te ha pasado, a mí me pasó y no me voy a callar, porque me siento ultrajada, denigrada, humillada. No le voy a echar toda la culpa, siempre hubo fifty-fifty, pero gallos como él no deberían estar…».

