Octavo concierto de Kidd Voodoo en el Movistar Arena: ¿Cuándo inicia la venta de entradas?

Kidd Voodoo sigue marcando hitos dentro de su carrera artística. En este sentido, recientemente, sorprendió tras anunciar su «Tour Deluxe», el que lo llevará a distintos lugares del mundo y que finalizará en el Movistar Arena.

El popular artista se presentará el próximo 10 de diciembre en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

Es importante recordar que en julio, Kidd Voodoo tuvo siete conciertos en el Movistar Arena, lo que lo transformó en el chileno con más shows seguidos en dicho escenario.

¿Cuándo inicia la venta de entradas para el concierto de Kidd Voodoo en el Movistar Arena?

Las entradas para el próximo concierto de Kidd Voodoo en el Movistar Arena se van a poder adquirir a través del sistema Puntoticket, desde hoy, viernes 12 de septiembre, a las 12:00 horas.

El «Satiro» cada vez suma más hitos y parece no tener hecho. De este modo, se comenzó a especular con la posibilidad de que se anuncien más shows en el recinto ubicado en el Parque O’Higgins.

Vale señalar que el artista que ha realizado más conciertos en el Movistar arena en un año es Luis Miguel, con un total de 10. ¿Podrá Kidd Voodoo batir este récord?

A continuación te dejamos todos los shows que tiene programado el querido cantante en marco de su «Tour Deluxe», el que lo llevará a España, México y más lugares del mundo:

Lima, Perú: 7 de noviembre

Buenos Aires, Argentina: 9 de noviembre

Ciudad de México: 15 de noviembre

Monterrey, México: 16 de noviembre

Puerto Montt, Chile: 22 de noviembre

Madrid, España: 25 de noviembre

Barcelona, España: 30 de noviembre

Santiago, Chile (Movistar Arena): 10 de diciembre.