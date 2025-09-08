Kidd Voodoo revela que éxito de populares canciones fue anticipado en sueños: «Antes de que sacara el tema…»

Recientemente, Kidd Voodoo tuvo una entrevista con «Quinientos55». Instancia en la que reveló un sueño que tuvo su hermano que posteriormente se cumplió.

En esta instancia, el entrevistar le preguntó al destacado cantante: «¿Qué tan cierto es que él te dijo que Fashion Girl se iba a pegar porque lo soñó?».

Frente a esto, Kidd Voodoo respondió: «Eso es verdad. Antes de que sacara el tema, él me dice, hermano, con este tema tú te vas a pegar aquí en Chile».

Además, entre risas señaló que «me dijo una cosa súper estúpida. Me dijo, ‘yo soñé cuando Anuel se pegó y ahora soñé que te vai a pegar tú».

En este sentido, Kidd Voodoo indicó que «lo miré y le dije, ‘bueno, te voy a creer, voy a sacar la canción’. Y así fue».

Asimismo, el intérprete de «Destello» mencionó que después, su hermano «volvió a tener un sueño con otra canción mía que se llama ‘Grabándote'».

«Me dijo ‘hermano, esta canción soñé que se iba a pegar de nuevo’. Y reventó en Chile esa canción», agregó Kidd Voodoo.

El gran momento de Kidd Voodoo

Kidd Voodoo se encuentra en un tremendo momento de su carrera musical. En febrero, el joven artista brilló en el Festival de Viña. Mientras que en julio llevó a cabo siete conciertos en el Movistar Arena, lo que lo ayudó a consolidarse todavía más en la escena urbana nacional.

Próximamente, el joven artista se presentará en la cancha 2 del Estadio Germán Becker de Temuco (11 de octubre) y en el Estadio Chiquihue de Puerto Montt (22 de noviembre).

Además, en su último concierto de los siete que realizó en el Movistar Arena, Kidd Voodoo conversó con RadioActiva e indicó que le gustaría llevar a cabo un concierto en solitario en el Estadio Nacional.

«Yo encantado de hacerlo, es un recinto diferente. Obviamente, yo creo que cualquier chileno quiere llegar a eso, cantar en ese estadio que es tan grande y emblemático por las cosas que sucedieron en algún momento de nuestra historia. Es la meta, yo creo que sí, a mí me encantaría», mencionó en dicha oportunidad.