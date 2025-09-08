Tras rumores de infidelidad y un polémico quiebre: Querida cantante chilena presenta a su nueva pareja

Recientemente, la cantante chilena Flor de Rap presentó en redes sociales a su nueva pareja, quien es un popular artista urbano.

La reconocida artista compartió diversos registros junto al también exponente de música urbana, en los que se ven muy cercanos. De hecho, en uno de estos se veían caminando de la mano.

¿Quién es la nueva pareja de Flor de Rap?

El artista urbano que está en algo con Flor de Rap es ni más ni menos que Maty Farra. De hecho, acaban de lanzar la canción «La Moto».

Vale señalar que en conversación con La Cuarta, los cantantes entregaron detalles de su relación.

«Nos llevamos súper bien, conectamos súper heavy con el Maty, de hecho hoy en día tenemos una muy bonita relación, la música nos juntó», señaló Flor de Rap.

Es importante señalar que el post de la cantante junto a Maty Farra generó múltiples reacciones.

«Me encanta verte hermosa y feliz»; «toda mi buena energía y mi amor para los dos. Esperamos conocerte pronto!»; «mereces ser feliz, no estaba a tu altura ese perkin. Hermosa»; «bien ahí florcita»; «tereces todo lo bueno en esta vida», fueron solamente algunos de los comentarios que recibió el post de Flor de Rap.

La anterior relación de la cantante

Vale señalar que esta nueva relación nace a meses del quiebre que tuvo Flor de Rap con Nyror Ruiz, con quien estuvo por más de diez años.

Cabe destacar que la ruptura generó gran revuelo. Principalmente, porque a través de un video de Zaza el Italiano, se vio al hombre con otra mujer. Sin embargo, después ambos aclararon que cuando sucedió esto, ya habían terminado su relación.

