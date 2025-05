Famosa cantante chilena confirma quiebre tras viralización de video de su esposo con otra mujer: «Se viene lo mejor de mí»

Durante los últimos días se ha hablado mucho sobre la cantante nacional Flor de Rap. Esto después de que su esposo, Nyor Ruiz, apareció en un video de «Zazza, el italiano» junto a otra mujer.

Frente a esto, el hombre recurrió a sus redes sociales para pedirle disculpas a la popular artista.

«He cometido muchos errores en mi vida y solo sé que lo mejor cuando uno la caga y daña es pedir perdón. Quiero pedir perdón públicamente a mi esposa Flor de Rap por lo acontecido en los últimos días. Y si bien llevamos casi 3 meses separados, nada puede justificar mi actuar en el video de Zazza», señaló.

Las palabras de Flor de Rap

Posteriormente, durante la jornada de ayer, la cantante chilena compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que confirmó el fin de su relación con Nyor Ruiz.

«Quiero dirigirme a ustedes para aclarar una situación personal que se ha hecho pública en los últimos días. Como muchos ya saben, ha circulado un video que muestra a quién fue mi pareja con otra persona. Lo que ha generado muchos comentarios y especulaciones», comenzó señalando Flor de Rap.

«Me enteré de esta situación, al igual que todos, a través del video (de Zazza, el italiano)», agregó

En este sentido, confirmó que «debido a este acontecimiento, quiero dejar en claro que ya no estamos juntos. Esta etapa en mi vida está cerrada y, por respeto a mis hijos, no me volveré a referir al tema».

«Les pido que no lo ataquen y no caigan en el ciberbullying, ya que nadie está libre de cometer errores en esta vida», añadió Flor de Rap.

Además, la cantante le agradeció a sus seguidores por el apoyo. «En estos momentos, su cariño ha sido de gran apoyo», expresó.

En tanto, para finalizar, Flor de Rap indicó que va a continuar «centrada en lo que más amo. Mi música y mis hijos. Se viene lo mejor de mí. Estoy trabajando con todo para ofrecerles lo mejor, como siempre lo he hecho a lo largo de mi carrera».

Vale señalar que en horas de las madrugadas de este lunes 5 de mayo, se subió una historia en la cuenta de Instagram de la artista, en la que arremetió contra su esposo. Sin embargo, la cantante aclaró que alguien ingresó a su red social y compartió dicha publicación.