Flor de Rap alza la voz luego de infidelidad de su pareja: «Me enteré de esta situación al igual que todos, a través del video»

Han sido días difíciles para Flor de Rap, quien estuvo en la palestra mediática luego de que se revelara que su esposo le habría sido infiel.

La acción fue descubierta luego de que se viera al hombro junto a otra mujer, esto en un video del youtuber internacional «Zazza, el italiano«, quien se encontraba haciendo contenido en nuestro país.

En este contexto, Nyor Ruiz utilizó sus redes sociales y pidió disculpas luego de lo sucedido. «He cometido muchos errores en mi vida y solo sé que lo mejor cuando uno la caga y daña es pedir perdón. Quiero pedir perdón públicamente a mi esposa Flor de Rap por lo acontecido en los últimos días. Y si bien llevamos casi 3 meses separados, nada puede justificar mi actuar en el video de Zazza», indicó.

La respuesta de Flor de Rap

En esa misma línea, la rapera chilena no guardo silencio, y recientemente emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde pone a fin a su relación con su ex esposo.

“Quiero dirigirme a ustedes para aclarar una situación personal que se ha hecho pública en los últimos días. Como muchos ya saben, ha circulado un video que muestra a quién fue mi pareja con otra persona. Lo que ha generado muchos comentarios y especulaciones», partió diciendo.

Además, agregó que «Me enteré de esta situación al igual que todos, a través del video», (refiriéndose al video que se encuentra en el canal de YouTube de «Zazza, el italiano».

«Debido a este acontecimiento, quiero dejar en claro que ya no estamos juntos. Esta etapa en mi vida está cerrada y, por respeto a mis hijos, no me volveré a referir al tema», continuó.

“Les pido que no lo ataquen y no caigan en el ciberbullying, ya que nadie está libre de cometer errores en esta vida”, señaló.

«En estos momentos, su cariño ha sido de gran apoyo», agradeció, luego de recibir varias muestras de apoyo de sus seguidores.

Para cerrar, explicó que seguirá «adelante, centrada en lo que más amo. Mi música y mis hijos. Se viene lo mejor de mí. Estoy trabajando con todo para ofrecerles lo mejor, como siempre lo he hecho a lo largo de mi carrera».