La icónica voz de RadioActiva por fin tiene rostro: «El Boy» nos visitó por primera vez

Durante la jornada de este lunes, nuestra señora Hortensia recibió una especial visita en «El Show de la Tencha». Se trata ni más ni menos que del mexicano Luis Roberto Márquez, conocido como «El Boy», quien es la voz institucional de RadioActiva.

El locutor visitó por primera vez la emisora, lo que generó gran espectáculo, ya que por años hemos escuchado sus característicos anuncios.

En este sentido, nuestra Tenchita presentó oficialmente a «El Boy». Además, se pudo ver a través de YouTube. De este modo, los oyentes por fin le pusieron rostro a la tan icónica voz.

«Estoy maravillado. Usted es la primera abuelita DJ que veo en mi vida», le dijo asombrado Luis Roberto Márquez a Luis Roberto Márquez.

Además, el locutor reveló cuáles son sus gustos musicales. «Lo mío son las cumbias aceleradas… con breakbeat, como electrónico», indicó.

Asimismo, «El Boy» señaló que le gusta el rock noventero y bandas como Nirvana y Oasis.

La visita de Luis Roberto Márquez estuvo marcada por su buena onda y por aprender diversos chilenismos, ya que los auditores le pidieron que dijera diversas frases. «No sé que estoy diciendo, pero se los digo con mucho gusto», señaló en una oportunidad.

Además, el locutor mexicano indicó que le gusta Chile. «Es hermoso, me encanta el país, está maravilloso», indicó.

